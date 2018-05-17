Sol aparece e temperaturas voltam a subir em Aquidauana

O Sol, que ficou tímido na manhã da última quarta-feira (16), reapareceu no céu de Aquidauana nesta quinta-feira (17) e, consequentemente, as temperaturas voltaram a subir.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar da umidade alta no Estado, as probabilidades de chuva no dia de hoje são baixíssimas.

A temperatura mínima esperada é de 19ºC e, a máxima, de 32ºC.