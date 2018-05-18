Asfalto de Aquidauana ao distrito de Camisão será recapeado e terá ciclovia

Deve começar em junho as obras de recapeamento da rodovia MS-450, que liga o município de Aquidauana ao distrito de Camisão. O trabalho é resultado de indicação apresentada pelo deputado estadual Felipe Orro em março, solicitando recuperação da via em caráter de urgência. A novidade fica por conta da instalação de ciclovia, aumentando a segurança.

Durante evento de posse na Fundação Municipal de Esportes (Fema) realizado ontem, Orro explicou que, além da recuperação do asfalto, também é necessária a construção de acostamento e reforço na sinalização horizontal e vertical da rodovia. "Solicitamos micro revistamento no trecho que liga de Aquidauana a Uems [Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul] e da Uems a Camisão, com a inclusão da faixa para ciclistas", disse.

Este trecho da MS-450 está em condições precárias por falta de manutenção, o que dificulta o tráfego de veículos e aumenta o risco de acidentes por causa dos buracos existentes na via. O deputado salienta que a rodovia tem sido cenário de acidentes graves nos últimos anos, inclusive resultando em vítimas fatais, motivo pelo qual é preciso imediata intervenção, para que a estrada ofereça segurança a motoristas, pedestres e ciclistas.



Colaborou Luiz Guido Jr.