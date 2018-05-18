Aterro de Anastácio precisa ser maior e municípios correm contra o tempo

Meio ambiente
Além de Anastácio, Aquidauana e Miranda participam de projeto de ampliação para incluir Bodoquena
Aconteceu ontem reunião promovida pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos rios Miranda e Apa (Cidema), para inclusão de Bodoquena no grupo de municípios que serão atendidos pelo novo aterro sanitário, instalado em Anastácio. Além das duas cidades citadas, também participam Miranda e Aquidauana, motivo pelo qual é preciso mais espaço.
A preocupação dos prefeitos envolvidos é a necessidade de ampliação do aterro antes mesmo do início de operação, tendo em vista que, quando foi planejado, atenderia somente Anastácio. Para isso as prefeituras correm contra o tempo juntamente ao Cidema para agilizar rapidamente o processo, recalcular custos e promover as adequações necessárias. O projeto de ampliação deve garantir o funcionamento do aterro sem atingir a lotação máxima por pelos menos cinco anos.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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