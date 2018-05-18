Aterro de Anastácio precisa ser maior e municípios correm contra o tempo

Aconteceu ontem reunião promovida pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos rios Miranda e Apa (Cidema), para inclusão de Bodoquena no grupo de municípios que serão atendidos pelo novo aterro sanitário, instalado em Anastácio. Além das duas cidades citadas, também participam Miranda e Aquidauana, motivo pelo qual é preciso mais espaço.

A preocupação dos prefeitos envolvidos é a necessidade de ampliação do aterro antes mesmo do início de operação, tendo em vista que, quando foi planejado, atenderia somente Anastácio. Para isso as prefeituras correm contra o tempo juntamente ao Cidema para agilizar rapidamente o processo, recalcular custos e promover as adequações necessárias. O projeto de ampliação deve garantir o funcionamento do aterro sem atingir a lotação máxima por pelos menos cinco anos.

