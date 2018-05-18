Nova diretoria do Rotary Clube de Aquidauana toma posse nesta semana

Foi empossada no início da semana a nova Diretoria do Rotary Clube Satélite Campo Grande Universidade Aquidauana Portal do Pantanal para o período de 2.018/2.019. A nova Diretoria tem a seguinte composição: Wanderléia Rodrigues dos Santos - Presidente; Rosana Terzi Ferreira - Vice Presidente e Segunda Tesoureira; Enilda Romero - Secretária; Ramão Portes - Tesoureiro; Denilce D'ávila Portes - Diretora de Protocolo. Fazem parte ainda da nova Diretoria os Associados: Daniel Bezerra de Moura, Marineusa Ximenes, Libindo de Assis Godoy e Miriam Diacópulos. Deixou a presidência do Clube a dinâmica Mirna Greff Lili, a qual foi alvo de muitas homenagens.

O novo Clube teve sua fundação há apenas um ano mas já conta com importantes realizações como a efetiva participação nas últimas Campanhas do Agasalho, angariando importante volume de peças de cobertores, roupas e agasalhos, atendendo à população mais vulnerável. Realizou também promoção para aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Aquidauana. Realizou plantio de árvores em nossa cidade e participou de diversas outras campanhas de interesse da comunidade. Muitos projetos estão sendo estudados e estarão sendo colocados em prática no decorrer do ano Rotário que ora se inicia.

Em seu discurso de posse Mirna Greff salientou a importância da atuação do Rotary para a Comunidade, e agradeceu os parceiros do Clube e os seus Companheiros pelo amplo apoio que recebeu durante sua gestão.

A nova presidente Wanderléia Santos declarou que em sua gestão dará sequência aos projetos em andamento no Clube, declarou que buscará apoio às autoridades de Rotary presentes, e agradeceu a confiança dos Companheiros ao conduzi-la ao comando da Agremiação.

O Governador eleito do Distrito 4470 para o ano Rotário 2018-19 Marcos Vinholi, usando a palavra, parabenizou o Clube de Aquidauana pelas realizações, conclamou aos membros do Clube que apoiem a nova Diretoria, que busquem ainda mais os objetivos e metas do Rotary, e convidou todos para os próximos eventos de Rotary, a Assembléia Distrital de Dourados-MS, e a XLI Conferência Distrital em Penápolis-SP que serão realizados no decorrer deste mês.

O Ex-governador de Rotary do Distrito 4470, Sr. Hélio Mandeta falou a todos da alegria em estar na nossa cidade, relembrando grandes Rotarianos aquidauanenses como Fábio Dutra e Heliophar Serra, com os quais teve amplo relacionamento de amizade e companheirismo. Mandeta aproveitou para transmitir a todos os mais genuínos ensinamentos sobre Rotary, colhidos em sua ampla vivência dentro da Instituição.

A Sra. Luzia Cunha, representando o Prefeito Municipal, falou a todos sobre a satisfação em participar do evento e também agradeceu ao Clube pelas realizações que unem em parceria o Clube do Rotary e a Administração Municipal. Luzia manifestou ainda o grande interesse da Prefeitura Municipal na continuidade e ampliação da boa parceria vigente.

Compareceram ao evento, além de membros da nossa comunidade, o ex Governador do Distrito de Rotary 4470, Sr. Hélio Mandeta, o Governador eleito do Distrito 4470 para o ano Rotário 2018-19 Marcos Vinholi, a Governadora Assistente eleita Cleusa Helena Oberdoerfer, o Presidente do Rotary Club Campo Grande Universidade, Rildon Vaz da Silva, o Presidente do Rotaract Clube de Aquidauana Welynton Torresani, a Sra. Luzia Cunha, representando o Prefeito Municipal e o Coronel Airton Leonel Praieiro, comandante do 7º Batalhão da Policia Militar.