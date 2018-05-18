Prefeito Odilon confirma apoio à 4ª Edição do Encontro de Relíquias em Aquidauana

A Prefeitura Municipal de Aquidauana será novamente parceira do Encontro de Relíquias cuja 4ª edição acontece entre 8 e 10 de junho, na Avenida Pantaneta, com shows e apresentações de carros antigos. Durante posse do novo secretário da Fundação Municipal de Esportes (Fema) na tarde de ontem, o prefeito Odilon Ribeiro confirmou o apoio.

Além disso, destacou a importância do Encontro para a cidade. "Vamos apoiar como sempre apoiamos. É um evento muito importante para nosso município, nosso turismo e entretenimento. Vamos tentar ajudar ao máximo neste ano, como já fizemos em outras vezes", disse o prefeito, logo após empossar o radialista Plínio de Goes.

Desde 2015 o evento anual reúne aficionados por carros, motos, bicicletas antigas em um só lugar e em um só lugar. A expectativa de público é de mais de 20 mil pessoas que deverão passar pela Pantaneta durante os três dias de evento. Com diversas opções gastronômicas, além de várias atrações culturais, entre elas shows de artistas de Aquidauana e Campo Grande, a exposição de miniaturas também terá espaço garantido.

