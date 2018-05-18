Sexta-feira poderá ser de pancadas de chuva e trovoadas no decorrer do dia

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta sexta-feira (18) poderá ser marcada por um clima instável no município de Aquidauana.
Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer do dia há a possibilidade de Sol, pancadas de chuva isoladas e, também, de trovoadas, principalmente na transição do período vespertino para o noturno.
Ainda assim, as temperaturas serão elevadas, com mínima de 21ºC e máxima de até 30ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS