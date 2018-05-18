Sexta-feira poderá ser de pancadas de chuva e trovoadas no decorrer do dia

Esta sexta-feira (18) poderá ser marcada por um clima instável no município de Aquidauana.

Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer do dia há a possibilidade de Sol, pancadas de chuva isoladas e, também, de trovoadas, principalmente na transição do período vespertino para o noturno.

Ainda assim, as temperaturas serão elevadas, com mínima de 21ºC e máxima de até 30ºC.