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Aquidauanense é premiado pela Secretaria Nacional de Juventude em Brasília

Rodney Custodio da Silva Ferreira Júnior é mobilizador estadual do ID Jovem

Renan Nucci

Publicado em 19/05/2018 às 08:07

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A Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) condecorou 14 gestores e mobilizadores estaduais e monitores que mais se destacaram na divulgação do ID Jovem. Foram agraciados seis gestores estaduais, cinco mobilizadores estaduais SNJ/Unesco, entre eles o aquidauanense Rodney Custodio da Silva Ferreira Júnior, e três monitores SNJ/Ibict. A entrega do prêmio foi feita na terça-feira (15/05), em Brasília, no auditório da SNJ. 

Os gestores estaduais que mais apoiaram o Programa ID Jovem e trabalharam no planejamento e no desenvolvimento de ações para divulgação do ID e conseguiram um grande alcance de pessoas com carteiras emitidas serão agraciados pela SNJ. São eles Joelma de Morais Santos, da Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude (Sejuv) do Amapá; Raimundo Rodrigues da Silva, coordenador do Programa ProPaz Juventude do Pará; Ricardo Corrêa Ribeirinha, superintendente de Juventude de Tocantins; Leonardo Felipe Marques de Souza, superintendente da Juventude de Goiás; Jéssica Ohana Tavares, superintendente de Juventude do estado do Rio de Janeiro; e Fredson Santos Santana, diretor de Juventude de Sergipe.

Os mobilizadores estaduais que se empenharam e tiveram destaque na mobilização, no cumprimento de prazos de entrega de produtos, na qualidade de ações e de produtos, no cumprimento do planejamento e do desenvolvimento de ações visando o crescimento do programa Id Jovem são Luiz Paulo Costa de Assumpção Silva (Rondônia), Laudécio Carneiro da Silva (Bahia), Rodney Custodio da Silva Ferreira Junior (Mato Grosso do Sul) e Jeferson Martins de Castro (Distrito Federal).

A Caravana do ID Jovem percorreu quase todos os estados brasileiros e deve chegar a Roraima, único que falta, nos próximos meses. Na escolha dos monitores, foi levado em consideração, na escolha dos premiados, aqueles que conseguiram mobilizar o maior número de pessoas que tiraram ID jovem. Serão agraciados Alexandre Almeida de Araújo, monitor para Minas Gerais; Juliana Ivo Costa, monitora para os estados Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Acre; e Lucas Patrick dos Santos Gonçalves, monitor para Pará, Amapá e Tocantins.

Criada pelo Decreto 8.537/2015, a Identidade Jovem, ou ID Jovem, é o documento que comprova a condição do jovem de baixa renda para acesso aos benefícios da meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, da reserva de vagas nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual e da gratuidade da emissão da carteira de estudante. Ele foi criado para garantir aos jovens de baixa renda acesso a benefícios relacionados ao Direito à Cultura e ao Direito ao Território e à Mobilidade, do Estatuto da Juventude, Lei nº 12852/2013.

 

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