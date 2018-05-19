Fake news usa foto de Aquidauanense já falecido e deixa família constrangida

A família do Aquidauanense Leandro Martinez Viana está constrangida com série de notícias falsas que circulam pela internet utilizando de forma inapropriada uma foto dele, que já faleceu. A "fake news" publicada no site Whatsdiário usa a imagem da vítima para ilustrar a condição de um homem que pediu aposentadoria por invalidez depois de alegar problemas com o tamanho de seu órgão reprodutor. O conteúdo é inverídico.

Diante dos atos de difamação, familiares pretendem acionar a justiça e pedir reparos por danos morais. Segundo Vanessa Martinez Viana, irmã de Leandro, a mãe é quem mais sofre. "Essa reportagem falsa mancha a imagem do meu irmão e só faz a gente sofrer mais. Minha mãe chega a passar mal. Por isso, gostaria de pedir que as pessoas não compartilhassem mais estas notícias", disse.

Leandro era casado e pai de duas meninas, trabalhava com construção civil e estava em uma fazenda na região de Terenos no dia 07 de janeiro, em lazer com a família, quando morreu. Ele teria mergulhado uma vez no córrego Ceroula e, na segunda tentativa, ficou submerso e não retornou. O corpo foi encontrado dias depois pelo Corpo de Bombeiros.



