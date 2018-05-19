Família mantém tradição e enfeita chácara para assistir aos jogos da Copa

Aquidauana
Chácara localizada na Vila 40 fica repleta de enfeites nas cores verde e amarelo
Apaixonados por futebol, a aposentada Ana de Jesus Gonzales e o marido, o professor Sebastião Medina já iniciaram os preparos para receber amigos e familiares para assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo na Rússia. Tradicionalmente, eles enfeitam a chácara localizada na Via 40, em Aquidauana, a cada mundial, criando ambiente temático para empolgar ainda mais a torcida.
Por enquanto, eles começaram a elaborar o esboço do que deve se tornar o local durante os jogos, com bandeiras e outros adereços nas cores verde, amarelo e azul. "É uma antiga tradição. Toda Copa a gente enfeita, mas quando andamos pela rua, nem parece que vai ter Copa. Antigamente as pessoas pintavam as ruas, as casas, mas hoje não vejo mais isso", disse Ana.
Segundo ela, tudo é feito com carinho para ficar na torcida com amigos e familiares. "Eu gosto muito e meu esposo é fanático por futebol. Por isso fazemos todo esse trabalho. A expectativa é de que desta vez vai dar tudo certo nos jogos do Brasil. A gente sempre chama os amigos pra rir e às vezes chorar junto. Da última vez a gente só chorou né".
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS