Frente fria chega neste sábado em Mato Grosso do Sul, diz previsão do Cemtec

Tempo
Em Aquidauana e Anastácio, o sábado começa com tempo nublado e possibilidade de chuva
As condições do tempo mudam ao longo deste sábado (19.5) ocasionadas por uma frente fria que deverá trazer chuva com risco de temporais e ventos fortes no Estado. Os sul-mato-grossenses devem ficar preparados para o início da queda de temperatura a partir desta noite.
A umidade relativa do ar estará de 70% a 95%. Mato Grosso do Sul deve registrar temperatura mínima de 13°C e máxima de 28°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Nesta manhã, em Aquidauana e Anastácio, o sábado começa com tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima para a região é de 20°C e a máxima de 28°C.
Veja como deve ficar a temperatura em outros municípios:
• Bonito – 13°C (mínima) / 19ºC (máxima)
• Campo Grande – 17ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Corumbá – 17ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Coxim – 19ºC (mínima) / 23ºC (máxima)
• Dourados – 13ºC (mínima) / 21ºC (máxima)
• Naviraí – ºC (mínima) / ºC (máxima)
• Nova Andradina – 20ºC (mínima) / 27ºC (máxima)
• Ponta Porã – 12ºC (mínima) / 19ºC (máxima)
• Três Lagoas – 18ºC (mínima) / 23ºC (máxima)
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