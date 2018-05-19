Nota de falecimento de Julieta Guilherme Cândido, em Aquidauana

Luto
O corpo está sendo velado na Aldeia Água Branca e o sepultamento será realizado hoje
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Julieta Guilherme Cândido, ocorrido ontem.
O corpo está sendo velado na Aldeia Água Branca e o sepultamento será realizado hoje, às 9 horas, no cemitério da Aldeia Bananal.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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