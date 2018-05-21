Palestras do "Maio Amarelo" reforçam cuidados no trânsito a estudantes

Educação
Alunos recebem dicas de segurança no trânsito e o papel de cada um nos deslocamentos diários
Na última semana foi realizado pela Polícia Militar do 7° Batalhão mais um ciclo de palestras da campanha “Maio Amarelo”, que visa alertar a população sobre os índices de mortes e feridos no trânsito.
A primeira ação ocorreu na cidade de Aquidauana, na qual o Sargento Ubirajara esteve na Escola Estadual Antônio Trindade, conversando com os alunos de seis a 12 anos de idade, sobre as ações do movimento e dicas de segurança para pedestres e ciclistas.
A outra atividade, também ocorrida na última semana, foi na cidade de Miranda, onde o Cabo PM Luiz Renato ‘trocou umas ideias’ com os alunos da Escola Municipal Maria Henriqueta Rebuá Siufi (CAIC), tratando sobre o tema “Trânsito – Uma Questão de Segurança”, com dicas de segurança no trânsito e o papel de cada um nos deslocamentos diários.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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