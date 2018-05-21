Palestras do "Maio Amarelo" reforçam cuidados no trânsito a estudantes

Na última semana foi realizado pela Polícia Militar do 7° Batalhão mais um ciclo de palestras da campanha “Maio Amarelo”, que visa alertar a população sobre os índices de mortes e feridos no trânsito.

A primeira ação ocorreu na cidade de Aquidauana, na qual o Sargento Ubirajara esteve na Escola Estadual Antônio Trindade, conversando com os alunos de seis a 12 anos de idade, sobre as ações do movimento e dicas de segurança para pedestres e ciclistas.

A outra atividade, também ocorrida na última semana, foi na cidade de Miranda, onde o Cabo PM Luiz Renato ‘trocou umas ideias’ com os alunos da Escola Municipal Maria Henriqueta Rebuá Siufi (CAIC), tratando sobre o tema “Trânsito – Uma Questão de Segurança”, com dicas de segurança no trânsito e o papel de cada um nos deslocamentos diários.

