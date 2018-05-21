Pedreiro de 28 anos cai de altura de três metros e acaba ferido

Pedreiro de 28 anos foi socorrido com suspeita de fraturas pelo corpo depois de cair de uma altura de aproximadamente três metros, no início desta tarde, durante obra em uma residência localizada na Rua Antônio Campelo, na aldeia Tico Lipú.

O local onde a vítima estava apoiada teria quebrado, provocando na queda. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou o trabalhador que aparentava fraturas na costela e clavículo, além de escoriações. Ele foi levado para o Hospital Regional de Aquidauana.

Colaborou Luiz Guido Jr.