Pedreiro de 28 anos cai de altura de três metros e acaba ferido

Aquidauana
Acidente de trabalho ocorreu no início desta tarde, na aldeia Tico Lipú
Pedreiro de 28 anos foi socorrido com suspeita de fraturas pelo corpo depois de cair de uma altura de aproximadamente três metros, no início desta tarde, durante obra em uma residência localizada na Rua Antônio Campelo, na aldeia Tico Lipú.
O local onde a vítima estava apoiada teria quebrado, provocando na queda. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou o trabalhador que aparentava fraturas na costela e clavículo, além de escoriações. Ele foi levado para o Hospital Regional de Aquidauana.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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