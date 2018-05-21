Temperaturas amenas marcam o início da semana em Aquidauana

O município de Aquidauana, assim como a maior parte do Estado de Mato Grosso do Sul, está marcando temperaturas amenas nesta segunda-feira (21).

De acordo com o boletim diário do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ser parcialmente nublado, com baixas probabilidades de chuva.

A temperatura mínima esperada é de 12ºC e, a máxima, de 23ºC.