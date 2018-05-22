Apesar do dia claro, temperaturas devem continuar baixas nesta terça-feira

O boletim diário meteorológico aponta que, nesta terça-feira (22), apesar do dia claro no município de Aquidauana, as temperaturas devem continuar baixas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade permanece elevada, mas as probabilidades de chuva são baixas.

A temperatura mínima do dia deve ser de 12ºC e, a máxima, de 26ºC.