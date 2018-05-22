Apesar do dia claro, temperaturas devem continuar baixas nesta terça-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O boletim diário meteorológico aponta que, nesta terça-feira (22), apesar do dia claro no município de Aquidauana, as temperaturas devem continuar baixas.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade permanece elevada, mas as probabilidades de chuva são baixas.
A temperatura mínima do dia deve ser de 12ºC e, a máxima, de 26ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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