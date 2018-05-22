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Catador percorreu meio Brasil e sonha com a criação de associação em Aquidauana

Pedro de Lara, como é mais conhecido, tira o sustento das ruas, recolhendo materiais recicláveis

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2018 às 15:44

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Há três anos o catador de materiais recicláveis Paulo Possidonio do Nascimento, de 60 anos, chegou ao município de Aquidauana, depois de percorrer "meio Brasil". Mais conhecido como Pedro de Lara, por conta da aparência com o personagem do famoso programa de jurados do SBT, tira o sustento da rua e afirma que seu maior sonho é ver a criação de uma associação para amparo de todos os catadores.

Divorciado e pai de quatro filhos que não vê há 30 anos, Paulo afirma que, depois da separação, decidiu sair de casa e percorrer o mundo. Ele passou por várias regiões, mas lembra com carinho dos estados do Paraná e Santa Catarina, onde viveu boas experiências que o fizeram superam a distância da família. "Estou longe do filhos, que moram em São Paulo, mas sei que estão com saúde. São todos grandes, criados e graças a Deus vivem bem", disse.

Nascido em Itaquera, na zona leste de São Paulo, conhecia Aquidauana por conta das viagens que fazia para o Pantanal. "Quanto tinha 18 anos, antes de casar, eu saía de Bauru (SP) de trem e ia para Corumbá, e sempre passávamos por aqui. Ai por conta daquela época, depois de muita andança eu decidi parar por aqui, onde estou há três anos", disse o catador que vive em um imóvel cedido por amigos no Guanandi.

Ele conta que consegue lucrar o suficiente para sobreviver, mas que a fundação de uma associação ajudaria a todos os catadores. "Num dia ruim eu consigo pelo menos R$ 30, com dua viagens de materiais. Como não pago aluguel, consigo o suficiente para me manter sem precisar da ajuda de ninguém. Mas seria importante a criação de uma associação, para que fossemos cadastrados e tivéssemos uniformes e outros tipos de ajuda. Lá em Umuarama (PR), havia uma associação criada pela igreja, e acho que poderia existir uma assim também aqui. É meu sonho".
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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