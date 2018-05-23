Aquidauana registra aumento de temperatura nesta quarta-feira

O município de Aquidauana, seguindo o restante do Estado de Mato Grosso do Sul, registrará, nesta quarta-feira (23), o aumento das temperaturas que trouxeram um pouco de frio nos últimos dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu permanecerá parcialmente nublado durante todo o dia, com possibilidades de névoa seca em algumas regiões da cidade ainda no período matutino.

A temperatura mínima esperada é de 15ºC, e a máxima não deverá passar de 26ºC.