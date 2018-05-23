Aquidauana registra aumento de temperatura nesta quarta-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana, seguindo o restante do Estado de Mato Grosso do Sul, registrará, nesta quarta-feira (23), o aumento das temperaturas que trouxeram um pouco de frio nos últimos dias.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu permanecerá parcialmente nublado durante todo o dia, com possibilidades de névoa seca em algumas regiões da cidade ainda no período matutino.
A temperatura mínima esperada é de 15ºC, e a máxima não deverá passar de 26ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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