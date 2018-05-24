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Curiosidades

Cão Sansão Maradona não perde um passeio de Fusca pelas ruas de Aquidauana

Animal transita de carro com militar aposentado da marinha

Renan Nucci

Publicado em 24/05/2018 às 15:46

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Natural de Aquidauana, o militar aposentado Odenir Nerys Paiva, de 69 anos, não pode sair de carro sem levar o parceiro Sansão Maradona, cão da raça fila que adora um passeio pelas ruas de Aquidauana. Sempre no banco traseiro, Maradona acompanha o percurso pela janela e faz a segurança do veículo quando o proprietário não está por perto.

"Na verdade, eu sou o motorista dele", brinca Odenir, que nasceu em Aquidauana, passou 45 anos fora e retornou aposentado pela Marinha do Brasil. Ele conta que entre suas paixões na vida, certamente estão incluídos o carro e o cão que adotou há seis anos. "Sempre gostei de carros e cachorros, por isso eles [cães] viajam comigo para onde vou".

O nome do cão é uma mistura do pai, o cachorro que se chamava Diego, e da mãe, a cadela Dalila. "Fiz uma mistura e coloquei Maradona, segundo nome do pai, e Sansão, que na história é o par de Dalila". O Fusca em que ele trafega é modelo 80 e já o tem há 16 anos. "Esse aqui não está para negócio, mas tenho outro que posso vender".
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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