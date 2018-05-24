Ex-presidente da Alespana, morador de Aquidauana falece em São Paulo

Faleceu nesta quinta-feira, aos 77 anos de idade, Willy Zucker, ex-presidente da Associação Leste Pantaneira de Apicultores (Alespana). Morador em Aquidauana por vários anos, estava residindo com os filhos em Sorocaba (SP) desde o falecimento da esposa Iracema Mendes, ocorrido em 2016.

O sepultamento ocorreu no município de Presidente Venceslau (SP). Bastante conhecido em Aquidauana e região, já chegou a representar a cidade no ano de 2007, no Concurso Estadual do Idoso ocorrido em Três Lagoas. A esposa, Iracema, foi presidente do Grupo Melhor Idade Arara Azul.