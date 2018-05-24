Ex-presidente da Alespana, morador de Aquidauana falece em São Paulo

Luto
Willy Zucker foi sepultado nesta quinta-feira, em Presidente Venceslau (SP)
Faleceu nesta quinta-feira, aos 77 anos de idade, Willy Zucker, ex-presidente da Associação Leste Pantaneira de Apicultores (Alespana). Morador em Aquidauana por vários anos, estava residindo com os filhos em Sorocaba (SP) desde o falecimento da esposa Iracema Mendes, ocorrido em 2016.
O sepultamento ocorreu no município de Presidente Venceslau (SP). Bastante conhecido em Aquidauana e região, já chegou a representar a cidade no ano de 2007, no Concurso Estadual do Idoso ocorrido em Três Lagoas. A esposa, Iracema, foi presidente do Grupo Melhor Idade Arara Azul.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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