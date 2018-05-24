Tempo firme com sol entre nuvens para esta quinta-feira

Esta quinta-feira (24.5) continua com tempo sem grandes mudanças, firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul com sol entre poucas nuvens. Contudo, o frio na madrugada e primeiras horas da manhã permanece, especialmente no Sul do Estado.

Temperaturas amenas ao amanhecer e elevação de temperatura ao longo do dia. Não há expectativa de chuva. Umidade relativa do ar entre 30% a 90% e temperatura no Estado com mínima de 8ºC e máxima de 30ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Em Aquidauana, a temperatura mínima deverá ser de 15ºC e, a máxima, de 29ºC.