Tempo firme com sol entre nuvens para esta quinta-feira

Previsão do Tempo
Temperaturas amenas ao amanhecer e elevação de temperatura ao longo do dia
Esta quinta-feira (24.5) continua com tempo sem grandes mudanças, firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul com sol entre poucas nuvens. Contudo, o frio na madrugada e primeiras horas da manhã permanece, especialmente no Sul do Estado.
Temperaturas amenas ao amanhecer e elevação de temperatura ao longo do dia. Não há expectativa de chuva. Umidade relativa do ar entre 30% a 90% e temperatura no Estado com mínima de 8ºC e máxima de 30ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Em Aquidauana, a temperatura mínima deverá ser de 15ºC e, a máxima, de 29ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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