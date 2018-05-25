Festival vai distribuir R$ 11 mil em prêmios na Feira da Estação de Aquidauana

Acontece nesta sexta-feira e amanhã, em Aquidauana, a patir das 18 horas, o Festival de Prêmios da Prefeitura, em comemoração ao mês do trabalhador. O evento será realizado na Feira da Estação, com distribuição de R$ 11 mil em equipamentos de ar condicionado, geladeira, TV, bicicletas, sofá e muito mais.

Para concorrer, o cidadão pode ter acesso às cartelas gratuitas oferecidas na Fundação de Turismo. Além dos prêmios, haverá feira gastronômica, artesanatos e shows com os grupos Raça Pantaneira, Patrícia & Adriana, Lino & Nando, Juliana Monteiro e DJ Wagner. Outras informações : (67) 3241-7417.

