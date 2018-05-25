Festival vai distribuir R$ 11 mil em prêmios na Feira da Estação de Aquidauana

Eventos
Serão entregues geladeiras, bicicletas, TV, sofá e outros bens
Acontece nesta sexta-feira e amanhã, em Aquidauana, a patir das 18 horas, o Festival de Prêmios da Prefeitura, em comemoração ao mês do trabalhador. O evento será realizado na Feira da Estação, com distribuição de R$ 11 mil em equipamentos de ar condicionado, geladeira, TV, bicicletas, sofá e muito mais.
Para concorrer, o cidadão pode ter acesso às cartelas gratuitas oferecidas na Fundação de Turismo. Além dos prêmios, haverá feira gastronômica, artesanatos e shows com os grupos Raça Pantaneira, Patrícia & Adriana, Lino & Nando, Juliana Monteiro e DJ Wagner. Outras informações : (67) 3241-7417.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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