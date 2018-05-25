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Segurança

Novo comandante da PM de Aquidauana visa programas para reduzir criminalidade

Marcelo Amaral dos Santos assumiu o posto de Airton Leonel Praeiro

Renan Nucci

Publicado em 25/05/2018 às 14:43

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O 7° Batalhão da Polícia Militar tem novo comandante. Durante cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira, no auditório do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Aquidauana, o coronel Airton Leonel Praeiro passou o comando para o tenente-coronel Marcelo Santos do Amaral, que assume a unidade com a intenção de implantar mais programas de enfrentamento à criminalidade.

Com experiência em diversas áreas da PM, Amaral já comandou pelotões e, até então, era diretor-adjunto de ensino da corporação, setor responsável pela aplicação pedagógica e organizacional dos cursos. Coordenadou policiamento com cães nos Jogos Panamericanos, por meio da Força Nacional de Segurança Pública e já esteve à frente da Companhia de Três Lagoas.

O novo comandante afirmou estar atento quanto aos casos de homicídio, feminicídio e roubos no município, motivo pelo qual pretende aplicar medidas específicas de combate ao crime. "A gente sabe que investimento na educação é primordial, a exemplo de programas como o Proerd, para que o jovem não venha a delinquir. Penso em implementar e buscar alternativas, como um projeto que é realizado em Amambai para reduzir a violência doméstica e pretendemos trazer pra cá". disse.


Por sua vez, Praeiro afirma que deixou o 7° Batalhão porque foi promovido a coronel e terá que desempenhar novas funções. "Eu saio em virtude da promoção, já que o batalhão é comandado sempre por tenente-coronel e fui promovido. Vou assumir novas funções e transfiro o comando. Depois de mais de um ano, conseguimos realizar projetos, sobretudo ações voltadas para a comunidade, a fim de levar mais segurança aos municípios atendidos". Além de Aquidauana, o batalhão também atende Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

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