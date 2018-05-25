Por conta da greve, Prefeitura de Aquidauana publica nota sobre novas medidas administrativas

Atenção
A nota foi publicada na noite da última quinta-feira (24), no Facebook Oficial da administração municipal
A Prefeitura Municipal de Aquidauana-MS comunica que devido a paralisação nacional dos caminhoneiros, que ocasionou a falta de combustíveis e o abastecimento de comércios, mercados e a prestação de serviços, a partir desta sexta-feira, 25 de maio, no município de Aquidauana serão adotadas as seguintes medidas administrativas:
• A partir de segunda-feira, 28 de maio, serão suspensas por tempo indeterminado as aulas na Rede Municipal, bem como o transporte escolar ofertado aos alunos. Tão logo a situação da paralisação for resolvida e os ônibus escolares tiverem combustível disponível, a Secretaria Municipal de Educação informará o calendário de reposições das aulas.
•Com o combustível disponível no momento, a Secretaria de Obras conseguirá realizar a coleta de lixo até quarta-feira, 30 de maio. Diante dessa situação de falta de combustível, os demais serviços da Obras serão suspensos por tempo indeterminado até que a situação de abastecimento seja normalizada. Assim, a Prefeitura de Aquidauana pede a compreensão e colaboração da população visando diminuir a produção de lixo e com o acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos, até que tenhamos a condição de restabelecer a prestação de serviços por completo.
•A Secretaria de Saúde de Aquidauana manterá apenas as ambulâncias para atender pacientes em situações de urgência e emergência. Assim, fica suspenso por tempo indeterminado qualquer tipo de transporte de equipes para áreas rurais, distritos, aldeias e zona urbana.
•A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana também suspenderá por tempo indeterminado as visitas técnicas e ações que demandam transporte.
Aquidauana-MS, 24 de maio de 2018.
Prefeitura Municipal de Aquidauana-MS
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