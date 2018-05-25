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Por conta da greve, Prefeitura de Aquidauana publica nota sobre novas medidas administrativas

A nota foi publicada na noite da última quinta-feira (24), no Facebook Oficial da administração municipal

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/05/2018 às 07:20

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A Prefeitura Municipal de Aquidauana-MS comunica que devido a paralisação nacional dos caminhoneiros, que ocasionou a falta de combustíveis e o abastecimento de comércios, mercados e a prestação de serviços, a partir desta sexta-feira, 25 de maio, no município de Aquidauana serão adotadas as seguintes medidas administrativas:

• A partir de segunda-feira, 28 de maio, serão suspensas por tempo indeterminado as aulas na Rede Municipal, bem como o  transporte escolar ofertado aos alunos. Tão logo a situação da paralisação for resolvida e os ônibus escolares tiverem combustível disponível, a Secretaria Municipal de Educação informará o calendário de reposições das aulas. 

•Com o combustível disponível no momento, a Secretaria de Obras conseguirá realizar a coleta de lixo até quarta-feira, 30 de maio. Diante dessa situação de falta de combustível, os demais serviços da Obras serão suspensos por tempo indeterminado até que a situação de abastecimento seja normalizada. Assim, a Prefeitura de Aquidauana pede a compreensão e colaboração da população visando diminuir a produção de lixo e com o acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos, até que tenhamos a condição de restabelecer a prestação de serviços por completo.

•A Secretaria de Saúde de Aquidauana manterá apenas as ambulâncias para atender pacientes em situações de urgência e emergência. Assim, fica suspenso por tempo indeterminado qualquer tipo de transporte de equipes para áreas rurais, distritos, aldeias e zona urbana.

•A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana  também suspenderá por tempo indeterminado as visitas técnicas e ações que demandam transporte. 
Aquidauana-MS, 24 de maio de 2018.

Prefeitura Municipal de Aquidauana-MS
Administrando com Responsabilidade

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