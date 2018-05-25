Temperatura máxima pode chegar a 29ºC nesta sexta-feira

Previsão do Tempo
Dia deverá ser de céu encoberto por nuvens
Predomínio de sol em todas as regiões de Mato Grosso do Sul para esta sexta-feira (25).
Em relação à umidade relativa do ar a variação será de 30% a 90% e as temperaturas devem aumentar neste fim de semana.
Em Aquidauana, a temperatura mínima fica na casa dos 15ºC e, a máxima, poderá chegar até 29ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS