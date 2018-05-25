Temperatura máxima pode chegar a 29ºC nesta sexta-feira

Predomínio de sol em todas as regiões de Mato Grosso do Sul para esta sexta-feira (25).

Em relação à umidade relativa do ar a variação será de 30% a 90% e as temperaturas devem aumentar neste fim de semana.

Em Aquidauana, a temperatura mínima fica na casa dos 15ºC e, a máxima, poderá chegar até 29ºC.