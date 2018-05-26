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Membros de segmento religioso iniciam programa 'Impacto Esperança' em Aquidauana

Há 11 anos, os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuem livros com palavras de carinho e esperança para a população pantaneira

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/05/2018 às 10:11

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Os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Aquidauana iniciaram, neste sábado (26), o já tradicional programa 'Impacto Esperança', que visa distribuir livros com palavras de carinho e esperança para a população pantaneira.

De acordo com o Diretor do Ministério Pessoal da Igreja Adventista da Central, Paulo Britto, este tipo de distribuição é comum. "O Impacto Esperança é um programa que já existe há 11 anos, e visa a distribuição anual em massa de livros por parte dos Adventistas do Sétimo Dia no território da América do Sul", disse.

Questionado sobre a forma de distribuição, ele foi preciso. "Os membros são divididos em grupos e cada um desses grupos fará a distribuição de casa em casa, e também em outras áreas da cidade", pontuou.

O livro desse ano, de acordo com Paulo Britto, é o "O Poder da Esperança - Segredos do Bem-Estar Emocional", escrito por Julian Melgosa e Michelson Borges, que, em seus capítulos, trata sobre a saúde mental e a necessidade do apego a Jesus Cristo, envolvendo problemas como depressão, ansiedade, estresse, traumas psíquicos, vícios, sentimentos negativos e, finalmente, esperança.

 

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