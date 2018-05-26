Sorteio em comemoração ao mês do trabalhador será realizado na Feira da Estação

A Prefeitura Municipal de Aquidauana está realizado, desde a noite da última sexta-feira (25), o Festival de Prêmios em comemoração ao mês do trabalhador, na Feira da Estação.

Serão sorteados R$ 11 mil em equipamentos de ar condicionado, geladeira, TV, bicicletas e muito mais. Para concorrer, o cidadão pode ter acesso às cartelas gratuitas oferecidas na Fundação de Turismo. Além dos prêmios, haverá feira gastronômica, artesanatos e shows com artistas musicais.

Em contato com a organização do evento, a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou que os moradores que forem participar da festa poderão levar cadeiras e, quem preferir encontrar um lugar já na Feira, contará com uma estrutura completa de cadeiras e mesas para locação.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-7417.