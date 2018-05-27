Aquidauanense lança projeto para quem quer aprender a sambar de verdade

De olho nos preparativos para o próximo Carnaval 2019, o aquidauanense Kevin Constantino lança um workshop com aulas e dicas de sambas, posturas, técnicas de remelexo em projeto intitulado “Arrepia no Sambão”.

De acordo com o carnavalesco de 23 anos, o projeto pretende também percorrer todo o estado. Kevin participou neste ano do Concurso de Fantasias de Luxo do Carnaval de Corumbá. Será lançado também, em breve, a 2ª edição da Noite das Mulatas, com atrações do estado e do Rio de Janeiro, a fim de valorizar a beleza e o requebrado das mulatas de Mato Grosso do Sul.

O carnavalesco

Kevin conta que iniciou a vida no mundo do samba desde pequeno, depois de passar por duas escolas de samba em Campo Grande. “Nessas agremiações, eu fui da bateria, destaque e aderecista e no ano de 2014 eu decidir inicia minha carreira de carnavalesco de luxo”.

Em 2014, o carnavalesco participou do concurso de fantasia de luxo pela primeira vez na Capital e ficou em 3 lugar na categoria. Em 2015 começou a participar do concurso em Corumbá e no mesmo ano realizou a 1ª Edição da Noite das Mulatas, com a presença de Andreza Clemente, do Rio de Janeiro, rainha do Carnaval de Niterói na ocasião.

No ano seguinte, idealizou o Samba das Estrelas e trouxe Evelyn Bastos, rainha de bateria da escola de samba Mangueira para workshop quadril mola.

“Em 2017, eu realizei juntamente com a Andreza Clemente do RJ a 1ºedição do troféu Sambista Sul-Mato-Grossense, realizado em Aquidauana. Nesse evento premiamos todas as agremiações do Estado de Mato Grosso do Sul e também coroamos a lara Morena como a rainha da nossa primeira edição”, relembrou.

Apesar da juventude, Kevin Constantino conta com uma experiência na bagagem para iniciar os novos projetos, todos no mundo do samba. “Além das redes sociais, estou divulgando o projeto com as apresentações, shows e até mesmo em feijoadas. Em breve, divulgaremos as datas do evento”, informou.

Para quem quiser acompanhar o trabalho do carnavalesco, basta seguir a página do Facebook e o seu canal no YouTube.