Cerca de 8 mil pessoas participam de evento em comemoração ao Mês do Trabalhador

Na última sexta-feira (25) e ontem (26) em torno de 8 mil pessoas lotaram a Feira da Estação, em Aquidauana, em evento promovido pela Prefeitura Municipal em comemoração ao Mês do Trabalhador.

O Festival de Prêmios sorteou R$ 11 mil em equipamentos de ar condicionado, geladeira, TV, bicicletas, fogão e móveis. Os participantes receberam cartelas gratuitas, oferecidas na Fundação de Turismo. Além dos prêmios, o evento contou com feira gastronômica, hortifruti e artesanatos, em mais de 30 tendas espalhadas ao longo da Rua Salamene.

A população também curtiu os shows musicais da consagrada dupla sertaneja Patrícia & Adriana e ainda DJ Wagner Aragão, Juliana Monteiro, Raça Pantaneira e Lino e Nando durante os dois dias do evento, que deverá se repetir no próximo ano.