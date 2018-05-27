Cerca de 8 mil pessoas participam de evento em comemoração ao Mês do Trabalhador

Sucesso
Com diversas atrações culturais e opções gastronômicas, mais de 11 mil reais em prêmios foram distribuídos à população
Na última sexta-feira (25) e ontem (26) em torno de 8 mil pessoas lotaram a Feira da Estação, em Aquidauana, em evento promovido pela Prefeitura Municipal em comemoração ao Mês do Trabalhador.
O Festival de Prêmios sorteou R$ 11 mil em equipamentos de ar condicionado, geladeira, TV, bicicletas, fogão e móveis. Os participantes receberam cartelas gratuitas, oferecidas na Fundação de Turismo. Além dos prêmios, o evento contou com feira gastronômica, hortifruti e artesanatos, em mais de 30 tendas espalhadas ao longo da Rua Salamene.
A população também curtiu os shows musicais da consagrada dupla sertaneja Patrícia & Adriana e ainda DJ Wagner Aragão, Juliana Monteiro, Raça Pantaneira e Lino e Nando durante os dois dias do evento, que deverá se repetir no próximo ano.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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