Após confusão, posto que recebeu combustível só abastece veículos oficiais

Aquidauana
Civis viram caminhão-tanque chegando e seguiram veículo, formando fila
O Posto Jato, localizado no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, foi palco de confusão há pouco, depois que civis formaram fila para abastecimento. Representantes do caminhoneiros estiveram no local e, após negociação com a gerência, ficou determinado que o estabelecimento vai atender apenas viaturas, ambulâncias e veículos oficiais. Pessoas comuns que esperavam na fila ficaram revoltadas.
Ieda Benevides, gerente do posto, explicou que os civis viram o caminhão-tanque se deslocando para a unidade e passaram a segui-lo. "Os frentistas começaram a abastecer, mas logo em seguida decidimos que seria apenas para ambulâncias, Corpo de Bombeiros, polícia, caminhão do lixo e outros", disse, afirmando que são dez mil litros de gasolina e cinco mil de diesel S10.
Jonilson Correa Ramos, um dos representantes dos caminhoneiros, explicou que os manifestantes receberam informação de que civis estavam abastecendo e foram para o posto verificar. "O combinado era só veículos oficiais. Mas daí nos avisaram que tinham civis abastecendo e viemos para cá para conversar. Falamos com a gerência para abastecer apenas serviços essenciais", disse.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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