Mesmo com névoa seca, terça-feira será de calor em Aquidauana

Esta terça-feira (29) será mais um dia de calor no município de Aquidauana, ainda que a cidade esteja tomada pela névoa seca.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno ocorrerá em todos os períodos do dia, principalmente durante a tarde.

A temperatura mínima deverá ser de 18ºC e, a máxima, de 32ºC.