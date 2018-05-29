Mesmo com névoa seca, terça-feira será de calor em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta terça-feira (29) será mais um dia de calor no município de Aquidauana, ainda que a cidade esteja tomada pela névoa seca.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno ocorrerá em todos os períodos do dia, principalmente durante a tarde.
A temperatura mínima deverá ser de 18ºC e, a máxima, de 32ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS