Falece Daniel Lacerda Montalvão, de 26 anos, vítima de epilepsia

Aquidauana
Rapaz estava internado no Projeto Mão Amiga, que trata usuários
Faleceu na manhã desta quarta-feira, em Aquidauana, Daniel Lacerda Montalvão, de 26 anos, vítima de ataque epilético. O rapaz estava internado no Projeto Mão Amiga, que propõe tratamento a usuários de entorpecentes da região.
Segundo responsáveis pela unidade, Daniel tratava a epilepsia, mas nos últimos dias chegou a ter cinco ataques por dia, mesmo sendo regularmente medicado. Conforme os colegas, ele estava internado no projeto há cinco meses.
O corpo será velado na Pax do Dourados e o sepultamento, com horário ainda a ser confirmado, ocorre no Cemitério Parque Cidade Natureza. Todo o procedimento é acompanhado por equipe de assistentes sociais.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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