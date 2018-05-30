Falece Daniel Lacerda Montalvão, de 26 anos, vítima de epilepsia

Faleceu na manhã desta quarta-feira, em Aquidauana, Daniel Lacerda Montalvão, de 26 anos, vítima de ataque epilético. O rapaz estava internado no Projeto Mão Amiga, que propõe tratamento a usuários de entorpecentes da região.

Segundo responsáveis pela unidade, Daniel tratava a epilepsia, mas nos últimos dias chegou a ter cinco ataques por dia, mesmo sendo regularmente medicado. Conforme os colegas, ele estava internado no projeto há cinco meses.

O corpo será velado na Pax do Dourados e o sepultamento, com horário ainda a ser confirmado, ocorre no Cemitério Parque Cidade Natureza. Todo o procedimento é acompanhado por equipe de assistentes sociais.

Colaborou Luiz Guido Jr.

