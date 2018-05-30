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Sem combustível, merenda e gás, escolas e creches da Rede Municipal aulas continuam suspensas

A decisão tomada em conjunto na reunião é de que não há condições das aulas serem retomadas na próxima segunda-feira

Renan Nucci

Publicado em 30/05/2018 às 15:30

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Acaba de ser realizada uma reunião na Secretaria de Educação de Aquidauana com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, secretário municipal de Educação, Mauro Batista, diretores das escolas municipais e Centros Municipais de Educação (creches) e a equipe da SEMED para avaliar se é possível retornar às aulas na Rede Municipal de Ensino.

A decisão tomada em conjunto na reunião é de que não há condições das aulas serem retomadas na próxima segunda-feira, dia 04 de junho, pois não há merenda disponível para as crianças, o abastecimento dos ônibus do transporte escolar ainda não está regularizado e os professores e servidores das escolas também estão com dificuldades de locomoção devido à falta de combustível nos postos.

As aulas foram suspensas na REME desde ontem, terça-feira, 29. Assim, todos decidiram que na próxima segunda-feira, 04, uma nova reunião de avaliação será realizada, para que os pais possam ser devidamente comunicados se haverá ou não condições de restabelecer as aulas nas escolas municipais e creches. Tudo dependerá de como estará a situação da greve dos caminhoneiros e restabelecimento de alimentos, gás e combustível na cidade.

Considerando a paralisação nacional dos caminhoneiros em decorrência de protesto contra os sistemáticos aumentos dos preços dos combustíveis praticados pelo Governo Federal que, com isso, vem ocasionando a falta e escassez de combustível, suprimentos e insumos médicos, alimentos e demais bens consumíveis, a conduzir inafastavelmente para o comprometimento dos serviços públicos e que há a imprevisibilidade de uma data de encerramento deste movimento, a Prefeitura de Aquidauana adotou na última segunda-feira, 28, várias medidas administrativas para a execução do atendimento da saúde pública, de programas sociais, aulas da REME e demais serviços de responsabilidade da Administração Municipal.
 

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