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Religião

Corpus Christi traz à tona devoção do povo de Aquidauana e Anastácio

Segundo padre, somente dentro da igreja Matriz havia aproximadamente 800 pessoas

Renan Nucci

Publicado em 01/06/2018 às 14:57

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As missas e procissão realizadas ontem em Aquidauana e Anastácio, em celebração do Dia de Corpus Christi, representaram a devoção da população em momento de dificuldade. Segundo o padre Odair José de Almeida, a igreja Matriz estava lotada com aproximadamente 800 pessoas, sem mencionar aqueles cristãos que ficaram do lado de fora.

Para ele, a data representa muito para a Igreja Católica, pois é momento de devoção ao santíssimo sacramento. "As pessoas têm a oportunidade de reverenciar Jesus presente na hóstia viva, que passa pelas ruas santificando os moradores da cidade", disse ele, lembrando que a paróquia já se prepara para a Festa da Padroeira. "Vamos começar a organizar".

Corpus Christi

Generalizada em Portugal como Corpo de Deus, é uma comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma "Festa de Guarda", em que a participação da Santa Missa é obrigatória, na forma estabelecida pela conferência episcopal do país respectivo.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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