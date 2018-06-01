Ladrões invadem chácara em Aquidauana e furtam porca de 60 quilos

Abigeato
Autores abateram animal e deixaram apenas vísceras no local
Homem de 68 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana no início da tarde desta sexta-feira, para relatar o furto de uma porca de 60 quilos ocorrido, muito provavelmente, durante a madrugada. A vítima mantém uma criação de animais na Chácara Recanto do Jatobá, na zona rural do município.
O homem explicou que nesta manhã o caseiro foi até o chiqueiro, como de costume, e encontrou apenas as vísceras da porca. A vítima informou ainda que esta não é a primeira vez que a propriedade é invadida, motivo pelo qual procurou a Polícia Civil para tomar providências.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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