Ladrões invadem chácara em Aquidauana e furtam porca de 60 quilos

Homem de 68 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana no início da tarde desta sexta-feira, para relatar o furto de uma porca de 60 quilos ocorrido, muito provavelmente, durante a madrugada. A vítima mantém uma criação de animais na Chácara Recanto do Jatobá, na zona rural do município.

O homem explicou que nesta manhã o caseiro foi até o chiqueiro, como de costume, e encontrou apenas as vísceras da porca. A vítima informou ainda que esta não é a primeira vez que a propriedade é invadida, motivo pelo qual procurou a Polícia Civil para tomar providências.

