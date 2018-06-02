Temperaturas em declínio marcam o sábado do aquidauanense

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Com a chuva de ontem (1º) e a frente fria que se instalou em Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem em declínio no município de Aquidauana.
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (02) há possibilidades de chuva durante todo o dia, com períodos nublados que também seguem todos os turnos.
A temperatura mínima esperada é de 12ºC e, a máxima, de somente 18ºC.
Luto
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Educação
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Futuro promissor
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