Temperaturas em declínio marcam o sábado do aquidauanense

Com a chuva de ontem (1º) e a frente fria que se instalou em Mato Grosso do Sul, as temperaturas seguem em declínio no município de Aquidauana.

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (02) há possibilidades de chuva durante todo o dia, com períodos nublados que também seguem todos os turnos.

A temperatura mínima esperada é de 12ºC e, a máxima, de somente 18ºC.