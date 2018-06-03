Homem diz que vai matar ex esfaqueada e vítima pede medidas protetivas

Mulher de 50 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana ontem para pedir medidas protetivas, depois de ser ameaçada de morte pelo ex-marido que não a deixa seguir sua vida tranquilamente após a separação. O homem alega que vai esfaqueá-la até a morte.

Segundo boletim de ocorrência, o casal se separou há dois meses e não tem filhos em comum, mas o homem de 51 anos não aceita o fim do relacionamento. Ontem ele disse a ela que a mataria. "Vou fazer igual aquele cara que meteu a faca na outra", disse o homem, se referindo a outro caso como exemplo.

Temendo a agressividade do autor, a mulher, residente na região da Vila Paraíso, solicitou medidas protetivas para impedir que o homem se aproxime dela. Caso ele tente qualquer tipo de contato, está descumprindo ordem judicial e deve ser preso imediatamente.



