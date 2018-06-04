Bombeiros resgatam vaca leiteira que caiu em fossa na Vila Arara Azul

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou uma vaca leiteira que caiu em uma fossa na manhã desta segunda-feira, na Rua Antônio Campelo, Vila Arara Azul. O animal foi socorrido e liberado para o proprietário sem ferimentos aparentes.

Conforme relatado, o trabalho de resgate demorou aproximadamente uma hora, levando em consideração a profundidade do buraco, bem como o tamanho e peso do animal. Para removê-lo, foi preciso uso de uma retroescavadeira.

Informações apontam que o proprietário já havia sido notificado por conta do animal que andava solto pela região, mas ele alegou que desta vez a vaca fugiu sem que ele percebesse. Além dos bombeiros, também participou equipe da prefeitura.

Colaborou Luiz Guido Jr.