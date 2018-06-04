Famílias ganham cobertores na Campanha do Agasalho de Aquidauana

Como a meteorologia previa, nesse final de semana, o frio chegou com tudo em Aquidauana, derrubando a temperatura e castigando as pessoas mais necessitadas, que nem sempre têm um casaco e cobertor para se proteger e se aquecer.

Pensando em atender as famílias mais carentes e a comunidade em situação de rua nesse período antes do inverno, que começa no próximo dia 21 de junho, a Prefeitura de Aquidauana começou a segunda fase da Campanha do Agasalho 2018, que é a entrega de cobertores, agasalhos e roupas.

Na tarde da última quarta-feira, 30, a Prefeitura de Aquidauana fez três remessas de entrega de cobertores, contemplando aproximadamente 1.600 famílias, distribuídas em três pontos de entrega: no CRAS II no Bairro Nova Aquidauana, na Escola CAIC e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Essas famílias são assistidas nos CRAS I e II de Aquidauana.

O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, do secretário de Assistência Social, Marcos Chaves, da Pra. Márcia Regina Leite, representantes do Rotary Clube e dos vereadores, Anderson Meireles, líder do prefeito na câmara, vereadores Gabriel Silvério (Prof. Bié), Sebastiãozinho do Taboco, Sargento Cruz e Lenilda Damasceno estiveram realizando as entregas dos cobertores às famílias.

Em Aquidauana, 4 mil cobertores foram comprados pela prefeitura via Secretaria de Assistência Social e são os que começaram a ser entregues na última quarta-feira, 30. A próxima entrega de cobertores será anunciada em breve.

As 10 mil peças de roupas, calçados e agasalhos arrecadados na Campanha do Agasalho no mês passado, foram entregues aos militares do 9° Batalhão de Engenharia de Combate ‘Carlos Camisão’ que finalizaram a triagem e hoje, 04, comunicaram à Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) para organizar a entrega das doações na cidade já nos próximos dias, em data e locais a serem divulgados para a população.

Plantão social

Pensando em quem está em situação de rua, a Prefeitura de Aquidauana está ofertando cobertores e bebidas quentes para quem precisa ficar aquecido. O atendimento é realizado pela Assistência Social de Aquidauana e o cidadão em situação de rua, caso queira, poderá será encaminhado a um abrigo. O telefone do Plantão Social é (67) 98471-4297.

