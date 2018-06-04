Inmet prevê início de semana frio e chuvoso para Aquidauana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, em seu boletim diário, que esta segunda-feira (04) deverá ser um dia chuvoso no município de Aquiauana.

De acordo com as informações liberadas, durante o decorrer do dia, várias áreas da cidade podem ser atingidas por pancadas de chuva, o que deverá diminuir as temperaturas.

A mínima esperada para hoje é de 12ºC e, a máxima, de 24ºC.