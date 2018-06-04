Inmet prevê início de semana frio e chuvoso para Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, em seu boletim diário, que esta segunda-feira (04) deverá ser um dia chuvoso no município de Aquiauana.
De acordo com as informações liberadas, durante o decorrer do dia, várias áreas da cidade podem ser atingidas por pancadas de chuva, o que deverá diminuir as temperaturas.
A mínima esperada para hoje é de 12ºC e, a máxima, de 24ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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