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Prefeitura inicia asfalto que vai ligar os bairros Cidade Nova e Nova Aquidauana

Esse projeto foi recuperado pelo prefeito Odilon Ribeiro no final do ano passado junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades

Renan Nucci

Publicado em 04/06/2018 às 14:16

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Hoje, 04, mais uma frente de serviço de pavimentação começa em Aquidauana. Agora pela manhã as máquinas e os trabalhadores chegaram para iniciar o asfalto da rua Honório Simões Pires, percorrendo o trecho da BR 419 até Avenida Timóteo Proença.  O prefeito Odilon Ribeiro esteve presente acompanhando o início da obra.

Essa pavimentação ligará o Bairro Cidade Nova até a Nova Aquidauana e é um investimento no valor de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais). Esse projeto foi recuperado pelo prefeito Odilon Ribeiro no final do ano passado junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades.

Com isso, a Secretaria Municipal de Planejamento precisou fazer a adequação das planilhas orçamentárias e do projeto executivo para dar funcionalidade a obra e evitar que a Prefeitura Municipal tivesse que devolver recursos à União e ficasse inadimplente.

Ao assumir a gestão em 2017, o prefeito Odilon Ribeiro determinou um levantamento completo das obras paralisadas no município, dentre as quais, estava este projeto de drenagem e pavimentação. 

"Desde o início desse mandato estamos trabalhando para retomar obras paralisadas e emplacar novos projetos. Ninguém governa sozinho, prova disso é esse projeto, em que a união e emprenho da minha equipe tornou possível recuperá-lo junto à Caixa Econômica e, estamos recebendo o apoio da Câmara Municipal, da bancada parlamentar federal e estadual e do governador Reinaldo Azambuja a obra já está começando para a alegria da nossa população", frisou o prefeito Odilon. 
 

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