Ginásio poliesportivo de Aquidauana fica pronto entre agosto e setembro

As obras de recuperação do ginásio poliesportivo de Aquidauana avançam dentro do previsto. Segundo Plínio Valejo de Goés, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Fema), 40% já foram concluídos e a expectativa é de que um dos principais palcos esportivos da região fique pronto entre os meses de agosto e setembro, para sediar os Jogos da Primavera.

Segundo Plínio, o empreendimento vai resgatar o desporto amador na cidade. "Aquidauana estava carente de eventos esportivos muito em falta do poliesportivo. Com a reinauguração, além de eventos locais, também vai receber competições estaduais, porque está sendo preparado para sediar jogos de pequeno e grande porte. Quem ganha com isso é a comunidade", disse.

Plínio explicou ainda que uma equipe de engenheiros avalia qual tipo de material para o piso da quadra, para que atenda todas as necessidades dos praticantes de futsal, voleibol, handebol, basquetebol e outras modalidades. O objetivo é chegar com a obra 100% nos próximos meses. "Com certeza estaremos prontos até os Jogos da Primavera, que congrega a classe estudantil de Aquidauana".

Colaborou Luiz Guido Jr.