Sanesul abre seleção para 44 vagas em Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) abre processo de seleção, nesta quarta-feira (6.6), para 44 vagas de empregos por prazo determinado em 22 localidades do Estado.

Os salários variam de R$ 1.399,93 a R$ 3.068,48. Além do salário, o candidato contratado por meio do processo seletivo, terá direito a benefícios. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto (até 5º ano completo), ensino médio e para técnicos especializados, conforme requisitos do edital.

A ficha de inscrição e a relação de documentos exigidos encontram-se no site. As inscrições são gratuitas, os candidatos deverão fazer a entrega do formulário e dos documentos solicitados pessoalmente à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) da Sanesul, das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30, na sede administrativa na rua Doutor Zerbini, 421 Chácara Cachoeira,na Capital, ou por envio de correspondência via sedex, nas datas pré-estabelecidas pelo edital.