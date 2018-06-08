Em evento no Hospital Regional, deputado Vander anuncia R$ 1 milhão para Aquidauana

Segundo ele, o montante será destinado para calçamento no distrito de Piraputanga, e deve ser liberado ainda este ano. "O valor já está empenhado. Agora será feito o projeto e encaminhado para a Caixa Econômica. Se aprovado, vai depois para licitação e ordem de serviço", explicou o parlamentar.

Durante entrega de R$ 550 mil em equipamentos para o setor de hemodiálise do Hospital Regional de Aquidauana na manhã desta sexta-feira, o deputado federal Vander Loubet anunciou empenho de mais R$ 1 milhão para investimento em infraestrutura em Aquidauana.

Durante a visita Vander se monstrou satisfeito com as melhorias do hospital, possíveis graças à emenda parlamentar que ele providenciou para beneficiar o município. Além disso, agradeceu o apoio do prefeito Odilon Ribeiro e vereadores, e disse que, apesar do momento difícil, ainda é possível acreditar na política.

"Estamos neste momento de criminalização da política, mas é preciso lembrar que todos os acontecimentos passam pela política. Estou feliz, muito contente e tenho certeza de que este é o caminho. A saúde melhora graças a estas parcerias e espero contribuir com Aquidauana em outras áreas".

O prefeito destacou a importância da emenda do deputado federal, principalmente porque Aquidauana é responsável pelo amparo de pacientes da hemodiálise de toda a região, incluindo Anastácio, Jardim, Miranda, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Porto Murtinho e Bela Vista. "Se não fosse a ajuda do deputado Vander, seria inviável conseguir tantos benefícios para a saúde pública", ressaltou o prefeito.

Colaborou Luiz Guido Jr.