Homem é preso em flagrante após bater e ameaçar a mulher de morte em Camisão

Caso de violência doméstica aconteceu neste sábado à noite, por volta das 19 horas, no Distrito de Camisão envolvendo um casal: um homem de 43 anos e a companheira de 37 anos. A Polícia teve de ser acionada e prendeu em flagrante o homem pela agressão.

Segundo consta o boletim de ocorrência, o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas na casa, localizada na Rua Sebastião Maciel, quando começaram a discutir. Alterado, o companheiro puxou uma faca e começou a ameaçar a mulher, dizendo que ia matá-la.