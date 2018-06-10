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Violência doméstica

Homem é preso em flagrante após bater e ameaçar a mulher de morte em Camisão

Para se defender, mulher quebrou uma garrafa de cerveja no rosto do companheiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/06/2018 às 09:22

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Caso de violência doméstica aconteceu neste sábado à noite, por volta das 19 horas, no Distrito de Camisão envolvendo um casal: um homem de 43 anos e a companheira de 37 anos. A Polícia teve de ser acionada e prendeu em flagrante o homem pela agressão.

Segundo consta o boletim de ocorrência, o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas na casa, localizada na Rua Sebastião Maciel, quando começaram a discutir. Alterado, o companheiro puxou uma faca e começou a ameaçar a mulher, dizendo que ia matá-la.

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Logo após, o homem agrediu a companheira com tapas no rosto que a derrubou no chão. Para se defender, a mulher pegou uma garrafa de cerveja e a quebrou no rosto do homem. Ambos foram encaminhados à DP de Aquidauana. A mulher sofreu lesão no rosto, braço esquerdo e joelho direito e o companheiro apresentou lesão no rosto no lado esquerdo.

O caso segue para as devidas medidas cabíveis.

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