Homem é preso em flagrante após bater e ameaçar a mulher de morte em Camisão

Violência doméstica
Para se defender, mulher quebrou uma garrafa de cerveja no rosto do companheiro
Caso de violência doméstica aconteceu neste sábado à noite, por volta das 19 horas, no Distrito de Camisão envolvendo um casal: um homem de 43 anos e a companheira de 37 anos. A Polícia teve de ser acionada e prendeu em flagrante o homem pela agressão.
Segundo consta o boletim de ocorrência, o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas na casa, localizada na Rua Sebastião Maciel, quando começaram a discutir. Alterado, o companheiro puxou uma faca e começou a ameaçar a mulher, dizendo que ia matá-la.
Logo após, o homem agrediu a companheira com tapas no rosto que a derrubou no chão. Para se defender, a mulher pegou uma garrafa de cerveja e a quebrou no rosto do homem. Ambos foram encaminhados à DP de Aquidauana. A mulher sofreu lesão no rosto, braço esquerdo e joelho direito e o companheiro apresentou lesão no rosto no lado esquerdo.
O caso segue para as devidas medidas cabíveis.
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