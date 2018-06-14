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Incêndio misterioso na Vila Paraiso consome quarto e moto de trabalhador

Homem saiu de casa de madrugada para trabalhar. Vizinho tentou ajudar a apagar o incêndio

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/06/2018 às 10:14

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Na manhã desta quinta-feira (14) um incêndio com causas ainda desconhecidas, na Rua Dary Barcelos, Vila Paraiso, mobilizou o Corpo de Bombeiros e assustou a vizinhança do local. De acordo com as informações apuradas pelo jornal O Pantaneiro, o dono da casa (47) saiu para trabalhar no frigorífico da cidade por volta das 4 horas da madrugada.

Quando o incêndio começou, não havia ninguém no local. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, para ajudar enquanto o socorro não chegava, um vizinho quebrou a janela e com uma mangueira jogou água nas chamas, arrombou a porta da residência e tentou salvar a moto do trabalhador, mas não conseguiu.

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A casa possui apenas um cômodo, que ficou destruído. Os Bombeiros tiveram que usar cerca de 2 mil litros de água para conter o incêndio. Quando o dono da casa chegou, logo depois do ocorrido, afirmou que teria sido criminal, já que no quarto não havia nada que pudesse provocar o incêndio. O trabalhador disse que vai registrar boletim e ocorrência e a Policia deverá investigar o caso.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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