Incêndio misterioso na Vila Paraiso consome quarto e moto de trabalhador

Na manhã desta quinta-feira (14) um incêndio com causas ainda desconhecidas, na Rua Dary Barcelos, Vila Paraiso, mobilizou o Corpo de Bombeiros e assustou a vizinhança do local. De acordo com as informações apuradas pelo jornal O Pantaneiro, o dono da casa (47) saiu para trabalhar no frigorífico da cidade por volta das 4 horas da madrugada.

Quando o incêndio começou, não havia ninguém no local. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, para ajudar enquanto o socorro não chegava, um vizinho quebrou a janela e com uma mangueira jogou água nas chamas, arrombou a porta da residência e tentou salvar a moto do trabalhador, mas não conseguiu.