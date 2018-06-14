Incêndio misterioso na Vila Paraiso consome quarto e moto de trabalhador

Aquidauana
Homem saiu de casa de madrugada para trabalhar. Vizinho tentou ajudar a apagar o incêndio
Na manhã desta quinta-feira (14) um incêndio com causas ainda desconhecidas, na Rua Dary Barcelos, Vila Paraiso, mobilizou o Corpo de Bombeiros e assustou a vizinhança do local. De acordo com as informações apuradas pelo jornal O Pantaneiro, o dono da casa (47) saiu para trabalhar no frigorífico da cidade por volta das 4 horas da madrugada.
Quando o incêndio começou, não havia ninguém no local. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, para ajudar enquanto o socorro não chegava, um vizinho quebrou a janela e com uma mangueira jogou água nas chamas, arrombou a porta da residência e tentou salvar a moto do trabalhador, mas não conseguiu.
A casa possui apenas um cômodo, que ficou destruído. Os Bombeiros tiveram que usar cerca de 2 mil litros de água para conter o incêndio. Quando o dono da casa chegou, logo depois do ocorrido, afirmou que teria sido criminal, já que no quarto não havia nada que pudesse provocar o incêndio. O trabalhador disse que vai registrar boletim e ocorrência e a Policia deverá investigar o caso.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS