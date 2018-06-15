Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:57

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Emoções do Brasil na Copa do Mundo na Estação Ferroviária

Palco da tradicional Feira da Estação irá exibir jogos da seleção brasileira

Renan Nucci

Publicado em 15/06/2018 às 16:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Numa iniciativa da administração do prefeito Odilon Ribeiro, através da Fundação de Esportes, que tem como titular o desportista Plínio de Gois, e da Fundação de Turismo – titular Humberto Torres, os jogos do Brasil na Copa do Mundo reunirão torcedores na Estação Ferroviária, em Aquidauana.

Local já definido como popular onde centenas de pessoas prestigiam a Feira Livre lá realizada, agora a Estação Ferroviária estará recebendo torcedores nos jogos da Seleção Brasileira nesta Copa da Rússia. Neste domingo a partir das 12:00 horas o local já estará recebendo torcedores.

Para tanto, será instalado um grande telão pela Mídia Publicidade – do Nelsinho, que proporcionará o melhor para se assistir à transmissão.

Por outro lado a FG Telecom, representante da Sky para Aquidauana e região, deixará à disposição equipamentos em HD de última geração que garantirão o melhor sinal, direto.

Haverá bar oferecendo cerveja e refrigerantes, assim como uma churrasqueira de espetinhos. Tabela de preços – popular.

As cadeiras para uma melhor acomodação já estarão disponíveis desde as primeiras horas da manhã.

A Charanga da Banda do Barril também estará presente com o melhor da música através de seus instrumentistas – Trumpete, Saxofone, Trombones, Percussão e o cantor Serpa.

Tudo isso para que esse encontro na Estação Ferroviária com a torcida da Seleção Brasileira nesta Copa da Rússia seja um momento de muita alegria.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo