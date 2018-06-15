Emoções do Brasil na Copa do Mundo na Estação Ferroviária

Numa iniciativa da administração do prefeito Odilon Ribeiro, através da Fundação de Esportes, que tem como titular o desportista Plínio de Gois, e da Fundação de Turismo – titular Humberto Torres, os jogos do Brasil na Copa do Mundo reunirão torcedores na Estação Ferroviária, em Aquidauana.

Local já definido como popular onde centenas de pessoas prestigiam a Feira Livre lá realizada, agora a Estação Ferroviária estará recebendo torcedores nos jogos da Seleção Brasileira nesta Copa da Rússia. Neste domingo a partir das 12:00 horas o local já estará recebendo torcedores.

Para tanto, será instalado um grande telão pela Mídia Publicidade – do Nelsinho, que proporcionará o melhor para se assistir à transmissão.

Por outro lado a FG Telecom, representante da Sky para Aquidauana e região, deixará à disposição equipamentos em HD de última geração que garantirão o melhor sinal, direto.

Haverá bar oferecendo cerveja e refrigerantes, assim como uma churrasqueira de espetinhos. Tabela de preços – popular.

As cadeiras para uma melhor acomodação já estarão disponíveis desde as primeiras horas da manhã.

A Charanga da Banda do Barril também estará presente com o melhor da música através de seus instrumentistas – Trumpete, Saxofone, Trombones, Percussão e o cantor Serpa.

Tudo isso para que esse encontro na Estação Ferroviária com a torcida da Seleção Brasileira nesta Copa da Rússia seja um momento de muita alegria.