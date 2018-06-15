Emoções do Brasil na Copa do Mundo na Estação Ferroviária

Aquidauana
Palco da tradicional Feira da Estação irá exibir jogos da seleção brasileira
Numa iniciativa da administração do prefeito Odilon Ribeiro, através da Fundação de Esportes, que tem como titular o desportista Plínio de Gois, e da Fundação de Turismo – titular Humberto Torres, os jogos do Brasil na Copa do Mundo reunirão torcedores na Estação Ferroviária, em Aquidauana.
Local já definido como popular onde centenas de pessoas prestigiam a Feira Livre lá realizada, agora a Estação Ferroviária estará recebendo torcedores nos jogos da Seleção Brasileira nesta Copa da Rússia. Neste domingo a partir das 12:00 horas o local já estará recebendo torcedores.
Para tanto, será instalado um grande telão pela Mídia Publicidade – do Nelsinho, que proporcionará o melhor para se assistir à transmissão.
Por outro lado a FG Telecom, representante da Sky para Aquidauana e região, deixará à disposição equipamentos em HD de última geração que garantirão o melhor sinal, direto.
Haverá bar oferecendo cerveja e refrigerantes, assim como uma churrasqueira de espetinhos. Tabela de preços – popular.
As cadeiras para uma melhor acomodação já estarão disponíveis desde as primeiras horas da manhã.
A Charanga da Banda do Barril também estará presente com o melhor da música através de seus instrumentistas – Trumpete, Saxofone, Trombones, Percussão e o cantor Serpa.
Tudo isso para que esse encontro na Estação Ferroviária com a torcida da Seleção Brasileira nesta Copa da Rússia seja um momento de muita alegria.
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