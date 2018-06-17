Em festa de família, rapaz causa baderna e ameaça parentes com espeto de churrasco

Ameaça
Parentes do acusado expulsaram o agressor que teve de ser algemado na Vila Pinheiro
Caso de discussão e ameaça em uma festa familiar aconteceu no final da tarde deste sábado (16) por volta das 17h50 na Rua Treze de Junho, Vila Pinheiro, em Aquidauana.
Conforme as informações do boletim de ocorrência, no local acontecia uma reunião familiar quando um rapaz de 27 anos começou a tumultuar a festa. Disposto a brigar com seus parentes no local, um homem de 32 anos tentou impedir, mas foi ameaçado pelo baderneiro com um espeto de churrasco.
Contido pelos seus próprios parentes, o rapaz foi expulso da confraternização, foi para a sua casa e retornou à festa, mas foi colocado para fora do local, novamente. O acusado apresentava escoriações no rosto devido a uma queda de bicicleta.
Guarnição da Polícia Militar teve de ser acionada para conter o agressor. Por estar visivelmente alterado, os policiais tiveram de algemá-lo e o encaminharam à Delegacia de Aquidauana, para as medidas cabíveis.
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