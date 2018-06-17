Em festa de família, rapaz causa baderna e ameaça parentes com espeto de churrasco

Caso de discussão e ameaça em uma festa familiar aconteceu no final da tarde deste sábado (16) por volta das 17h50 na Rua Treze de Junho, Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, no local acontecia uma reunião familiar quando um rapaz de 27 anos começou a tumultuar a festa. Disposto a brigar com seus parentes no local, um homem de 32 anos tentou impedir, mas foi ameaçado pelo baderneiro com um espeto de churrasco.