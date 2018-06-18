9ºBE de Aquidauana realiza estágio de Turmas de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados

Geral
Eventos ocorreram entre 11 e 15 de junho, em Aquidauana
No período de 11 a 15 de junho, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9ºBE Cmb), “Batalhão Carlos Camisão”, realizou o estágio/adestramento das Turmas de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados (TULEDEF) com os militares das unidades do Comando Militar do Oeste (CMO).
O estágio teve por finalidade qualificar as TULEDEF das unidades do CMO, no emprego, armazenagem e manuseio de artefatos explosivos, atualizar os conhecimentos técnicos, capacitar os militares a realizarem a abordagem, identificação e a destruição de artefato explosivo e proceder a neutralização de artefatos improvisados.
O Estágio contou com a participação de instrutores especializados que servem no 9º BE Cmb, que ministraram instruções teóricas nas instalações do Batalhão e práticas no Campo de Instrução Sargento Ribeiro Pires (CIRP).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS