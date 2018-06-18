9ºBE de Aquidauana realiza estágio de Turmas de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados

No período de 11 a 15 de junho, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9ºBE Cmb), “Batalhão Carlos Camisão”, realizou o estágio/adestramento das Turmas de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados (TULEDEF) com os militares das unidades do Comando Militar do Oeste (CMO).

O estágio teve por finalidade qualificar as TULEDEF das unidades do CMO, no emprego, armazenagem e manuseio de artefatos explosivos, atualizar os conhecimentos técnicos, capacitar os militares a realizarem a abordagem, identificação e a destruição de artefato explosivo e proceder a neutralização de artefatos improvisados.

O Estágio contou com a participação de instrutores especializados que servem no 9º BE Cmb, que ministraram instruções teóricas nas instalações do Batalhão e práticas no Campo de Instrução Sargento Ribeiro Pires (CIRP).