Sol predomina e temperaturas continuam amenas

Massa de ar seco continuará a atuar sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo aberto com sol entre poucas nuvens em todas as regiões. Não há expectativa de chuva.

No município de Aquidauana, a umidade do ar fica em 45% e 70%.

A temperatura mínima esperada, conforme boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de 15ºC, e a máxima não deverá ultrapassar os 26ºC.