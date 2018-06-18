Sol predomina e temperaturas continuam amenas

Previsão do Tempo
Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 15ºC e 26ºC
Massa de ar seco continuará a atuar sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo aberto com sol entre poucas nuvens em todas as regiões. Não há expectativa de chuva.
No município de Aquidauana, a umidade do ar fica em 45% e 70%.
A temperatura mínima esperada, conforme boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de 15ºC, e a máxima não deverá ultrapassar os 26ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS