Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:59

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Inscrições abertas para o 2º Concurso Literário em comemoração aos 126 anos de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 19/06/2018 às 14:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jovem escritor de Aquidauana, chegou a hora de mostrar o seu talento! Em busca desses novos talentos da poesia, crônica e contos nas escolas de Aquidauana, a Prefeitura de Aquidauana abre nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o 2º Concurso Literário de Aquidauana.

O Concurso Literário foi instituído em lei no ano passado, é uma das atividades culturais e educativas alusivas às comemorações do mês de agosto, do aniversário de Aquidauana. 

O Concurso Literário de Aquidauana será disputado nas seguintes categorias:        I - Ensino fundamental I – Poesia;  II - Ensino Fundamental II - Contos; e III - Ensino Médio – Crônicas. 

Podem participar do concurso, alunos do ensino fundamental e médio das escolas de Aquidauana. Cada aluno poderá concorrer com apenas uma obra e, conforme o regulamento, os trabalhos deverão ser inéditos, não poderão ter sido objeto de qualquer tipo de apresentação, veiculação ou publicação parcial ou integral antes da inscrição no Concurso até a divulgação do resultado final. 

Os três melhores em cada categoria por escola receberão certificados emitidos pelo Executivo Municipal, que serão entregues em cerimônia a ser realizada durante o concurso nos festejos de aniversário de Aquidauana. Além disso, as obras premiadas irão compor um livro a ser lançado no município. 

O concurso tem por objetivo a seleção de trabalhos inéditos, em modalidades e categorias distintas, escritos em língua portuguesa. “Queremos, também, com esse concurso dar a oportunidade de as escolas mostrarem o talento dos seus alunos na literatura. É muito importante para nós que todas as escolas participem e incentivem as crianças a produzirem contos, poesias e crônicas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Mauro Batista.

As obras literárias deverão ser inscritas pelas escolas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, localizada endereço Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, Vila Cidade Nova. Mais informações pelo telefone (67) 3241-2292.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo