Inscrições abertas para o 2º Concurso Literário em comemoração aos 126 anos de Aquidauana

Jovem escritor de Aquidauana, chegou a hora de mostrar o seu talento! Em busca desses novos talentos da poesia, crônica e contos nas escolas de Aquidauana, a Prefeitura de Aquidauana abre nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o 2º Concurso Literário de Aquidauana.

O Concurso Literário foi instituído em lei no ano passado, é uma das atividades culturais e educativas alusivas às comemorações do mês de agosto, do aniversário de Aquidauana.

O Concurso Literário de Aquidauana será disputado nas seguintes categorias: I - Ensino fundamental I – Poesia; II - Ensino Fundamental II - Contos; e III - Ensino Médio – Crônicas.

Podem participar do concurso, alunos do ensino fundamental e médio das escolas de Aquidauana. Cada aluno poderá concorrer com apenas uma obra e, conforme o regulamento, os trabalhos deverão ser inéditos, não poderão ter sido objeto de qualquer tipo de apresentação, veiculação ou publicação parcial ou integral antes da inscrição no Concurso até a divulgação do resultado final.

Os três melhores em cada categoria por escola receberão certificados emitidos pelo Executivo Municipal, que serão entregues em cerimônia a ser realizada durante o concurso nos festejos de aniversário de Aquidauana. Além disso, as obras premiadas irão compor um livro a ser lançado no município.

O concurso tem por objetivo a seleção de trabalhos inéditos, em modalidades e categorias distintas, escritos em língua portuguesa. “Queremos, também, com esse concurso dar a oportunidade de as escolas mostrarem o talento dos seus alunos na literatura. É muito importante para nós que todas as escolas participem e incentivem as crianças a produzirem contos, poesias e crônicas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Mauro Batista.

As obras literárias deverão ser inscritas pelas escolas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, localizada endereço Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, Vila Cidade Nova. Mais informações pelo telefone (67) 3241-2292.

